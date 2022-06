Incendi a Monreale | bruciano Meccini e San Martino delle Scale

Pubblicità

PALERMO, 27 GIU Proseguono gli incendi nel Palermitano che ormai da 72 ore non danno tregua. Roghi ci sono nella zona di San Martino delle Scale frazione di Monreale, sono divampati nel territorio di Partinico, nelle Madonie e a Bagheria. Per tre volte i vigili del fuoco e il corpo forestale regionale sono riusciti a circoscrivere le fiamme ...