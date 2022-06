Improvvisi problemi PosteMobile il 27 giugno: down in tutta Italia (Di lunedì 27 giugno 2022) Registriamo proprio in queste ore Improvvisi problemi PosteMobile, considerando il fatto che poco dopo le 9 sono aumentate in modo spropositato le segnalazioni di down a detta di utenti secondo cui non funziona internet. Un disservizio non di poco conto, che ci fa tornare con la mente a quanto riportato ad inizio 2022, quando sul nostro magazine abbiamo dovuto affrontare una situazione simile. In quel frangente, l’anomalia rientrò nel giro di pochi minuti e la speranza è che lo stesso possa ripetersi anche stamane, in base a quanto raccolto fino al momento della pubblicazione di questo nuovo articolo. Cosa sappiamo sui nuovi problemi PosteMobile riscontrati il 27 giugno: occhio al down in Italia Quali sono le informazioni ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 27 giugno 2022) Registriamo proprio in queste ore, considerando il fatto che poco dopo le 9 sono aumentate in modo spropositato le segnalazioni dia detta di utenti secondo cui non funziona internet. Un disservizio non di poco conto, che ci fa tornare con la mente a quanto riportato ad inizio 2022, quando sul nostro magazine abbiamo dovuto affrontare una situazione simile. In quel frangente, l’anomalia rientrò nel giro di pochi minuti e la speranza è che lo stesso possa ripetersi anche stamane, in base a quanto raccolto fino al momento della pubblicazione di questo nuovo articolo. Cosa sappiamo sui nuoviriscontrati il 27: occhio alinQuali sono le informazioni ...

