Il caldo record ancora non finisce, bollino rosso in 12 città il 28 giugno (Di lunedì 27 giugno 2022) Sono tanti a chiedersi quando finisce il caldo che sta contraddistinguendo l'inizio dell'estate 2022. La cattiva notizia è che ci sarà da attendere e che le previsioni meteo per il 28 giugno parlano chiaro. Lo fa ancora di più il bollettino del Ministero della Salute che segnala ben 12 città destinate ad avere un situazione da bollino rosso. bollino rosso in 12 città il 28 giugno, in 19 il 29 Si tratta del livello massimo di allerta in relazione alle alte temperature e alla necessità di adottare comportamenti che limitino i rischi per la salute in funzione del caldo torrido. La distribuzione delle città che martedì dovranno fare i conti con i maggiori livelli di afa è ...

