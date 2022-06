Guidonia Montecelio Setteville Agli arresti domiciliari | spacciava coca e hashish con la collaborazione della dirimpettaia La Polizia arresta entrambi

Pubblicità

infoitinterno : A Guidonia Montecelio finisce l'era M5s: è Mauro Lombardo il nuovo sindaco - infoitinterno : Elezioni Guidonia Montecelio 2022, i risultati: Mauro Lombardo eletto sindaco - Ponzietto : Guidonia: Sindaco uscente del M5S. PD primo partito ma fuori dal ballottaggio. Vince il candidato delle liste civic… - damico86 : POLITICA | Intervista al nuovo sindaco di Guidonia Montecelio: @lombardomaur. Ecco le prime parole da cittadino nel… - rep_roma : A Guidonia montecelio è Mauro Lombardo il nuovo sindaco: battuto il centrodestra al ballottaggio [aggiornamento del… -

... perché non c'erano in questo quadrante della città, dalla Centrale del latte a una zona urbana ed extra urbana del comune diche soffre spesso di uno sviluppo urbanistico senza ...... perché non c'erano in questo quadrante della città, dalla Centrale del latte a una zona urbana ed extra urbana del comune diche soffre spesso di uno sviluppo urbanistico senza ...Centrodestra sconfitto anche a Guidonia Montecelio, per mano però di un candidato civico con il centrosinistra che era rimasto fuori dal ballottaggio dopo il primo turno: Mauro Lombardo ha raccolto il ...ROMA – “Era giusto essere oggi qui nei cantieri e toccare con mano l’avvio di opere pubbliche che hanno una doppia valenza: primo essere vicini a grandi eventi di caratura mondiale nei quali abbiamo s ...