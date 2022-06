(Di lunedì 27 giugno 2022) Il cadavere di un uomo di 33 anni è statoquesta mattina all'interno delScientifico "Sciascia" di Canicattì, nell'Agrigentino. La salma era immersa in una pozza di sangue. Sul posto, in via Pasolini...

Pubblicità

Today.it

Nell'ambito del percorso di Educazione Civica, gli studenti di VC" delClassico Ernesto ... invia agli utenti un allarme che può variare, in ordine di gravità, dalfino all'arancione e al ...... ne fai un altra che più novecentesca non si può, scrivendo un librodi quasi seicento ... E raccontiamola, no Sono savonese, ho studiato nelclassico in cui studiano tutti i savonesi che ... Giallo in un liceo: 33enne viene trovato morto dissanguato dagli operatori scolastici Si tinge di giallo la seconda serata di Imola di mercoledì ... attualizzazioni e reinterpretazioni teatrali dall’Inferno e dal Purgatorio di Dante delle classi IIA del liceo classico e 4°F del liceo ...La famiglia della giovane respinta per la seconda volta chiede spiegazioni per una modifica sul registro elettronico ...