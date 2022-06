Gaia Nanni e l’aborto: “Rendere difficile l’applicazione di un diritto è come negarlo” (Di lunedì 27 giugno 2022) “l’aborto? Preferisco lasciare solo traccia di quello scritto e non rilasciare interviste“. Gaia Nanni, attrice fiorentina classe 1981, non torna sul suo racconto social che inizia così: “Io sono di Firenze e abortire a Firenze non è stato per nulla facile“. Una lettera aperta pubblicata sulla sua pagina Facebook, nella quale Gaia Nanni ricorda il suo percorso di interruzione di gravidanza, parole che arrivano a pochi giorni di distanza dalla decisione della Corte suprema americana sullo stop all’interruzione volontaria della gravidanza. Gaia ripercorre con la memoria, evidenziando come la sua ginecologa fosse obiettore di coscienza e pertanto, per procedere all’interruzione di gravidanza, servisse la firma di un medico terzo che accertasse la volontà della ... Leggi su luce.lanazione (Di lunedì 27 giugno 2022) “? Preferisco lasciare solo traccia di quello scritto e non rilasciare interviste“., attrice fiorentina classe 1981, non torna sul suo racconto social che inizia così: “Io sono di Firenze e abortire a Firenze non è stato per nulla facile“. Una lettera aperta pubblicata sulla sua pagina Facebook, nella qualericorda il suo percorso di interruzione di gravidanza, parole che arrivano a pochi giorni di distanza dalla decisione della Corte suprema americana sullo stop all’interruzione volontaria della gravidanza.ripercorre con la memoria, evidenziandola sua ginecologa fosse obiettore di coscienza e pertanto, per procedere all’interruzione di gravidanza, servisse la firma di un medico terzo che accertasse la volontà della ...

Luce_news : Gaia Nanni e l’aborto: “Rendere difficile l’applicazione di un diritto è come negarlo” - lauratassinari_ : @viola_nanni appena lo vedrò gli urlerò di nuovo vaffanculo gaia perché forse l’ultima volta non ha sentito bene - FQMagazineit : Aborto, l’attrice Gaia Nanni: “Io sono di Firenze e abortire a Firenze non è stato per nulla facile” - 055firenze : Il racconto di Gaia Nanni: 'Abortire a Firenze non è stato per nulla facile' #Firenze #gaiananni #aborto… - giacDomenico : Aborto a Firenze, l'attrice Gaia Nanni: 'Iter disumano, il medico non mi guardava' -