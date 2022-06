Frasi sui figli, per esprimere un amore unico (Di lunedì 27 giugno 2022) Amati, coccolati, tenuti per mano nel lungo e complesso percorso della vita: i figli scatenano tantissime emozioni diverse, sono parte di noi e noi di loro, sono l’amore assoluto e senza ragioni o limiti. Sia quando sono i nostri, sia quando sono di persone accanto a noi alle quali vogliamo bene. Non è facile racchiudere in una frase un sentimento potente e unico come è l’amore per i figli, per questa ragione spesso ci si affida a Frasi di altri, che hanno saputo raccogliere in poche parole il senso di quell’emozione. Frasi sui figli da donare ai propri, da tenere per sé oppure da dedicare a qualcuno che è diventato genitore e sta vivendo questa esperienza. Possono essere per i bambini, oppure per i figli grandi, e ancora brevi e ... Leggi su dilei (Di lunedì 27 giugno 2022) Amati, coccolati, tenuti per mano nel lungo e complesso percorso della vita: iscatenano tantissime emozioni diverse, sono parte di noi e noi di loro, sono l’assoluto e senza ragioni o limiti. Sia quando sono i nostri, sia quando sono di persone accanto a noi alle quali vogliamo bene. Non è facile racchiudere in una frase un sentimento potente ecome è l’per i, per questa ragione spesso ci si affida adi altri, che hanno saputo raccogliere in poche parole il senso di quell’emozione.suida donare ai propri, da tenere per sé oppure da dedicare a qualcuno che è diventato genitore e sta vivendo questa esperienza. Possono essere per i bambini, oppure per igrandi, e ancora brevi e ...

