Franco Branciaroli è in scena con Il mercante di Venezia | Alessandro Preziosi con Il mio cuore e? con Cesare

Franco Branciaroli è in scena con "Il mercante di Venezia", Alessandro Preziosi con "Il mio cuore è con Cesare" (Di lunedì 27 giugno 2022) Nell'ambito dell'Estate teatrale veronese due appuntamenti dedicati a Shakespeare.Franco Branciaroli è in scena con Il mercante di Venezia (1 e 2 luglio). L'attore milanese veste i panni di Shylock, al centro di una vicenda che tocca temi universali. La regia è di Paolo Valerio, la traduzione del testo di Masolino D'Amico. Franco Branciaroli (foto di Simone Di Luca). Il 7 e 8 luglio tocca, invece, ad Alessandro Preziosi con Il mio cuore è con Cesare, dal Giulio Cesare.INFO: Verona, Teatro Romano.spettacoloverona.it

