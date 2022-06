ENI assume diplomati e laureati

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 27 giugno 2022) L’azienda ricerca nuove figure da inserire nelle sedi in Italia Eni, società integrata dell’energia, dove i progetti di innovazione e sostenibilità rappresentano un elemento determinante per il perseguimento delle strategie aziendali, offre opportunità di lavoro a diverse figure diplomate e laureate. Le assunzioni riguardano Tecnici Distribuzione e Manutenzione Elettrica, che dovranno occuparsi delle manovre su impianti elettrici complessi in bassa, media ed alta tensione, partecipare alla gestione ed alla organizzazione della manutenzione degli impianti elettrici e ricercare le cause dei disservizi degli impianti elettrici e interventi di manutenzione; Addetti Back Office Commerciale, che dovranno verificare i documenti fiscali e i verbali di accertamento discarica navi come da disciplinare, curare le attività di stoccaggio, spedizione e ricezione prodotto (ricezione buoni, avvio al ...