Don Milani è morto 55 anni fa | ma la sua lezione di libertà è più viva che mai

AGI - "Il disoccupato e l'operaio d'oggi dovranno uscire dal cinema con la certezza che Gesù è vissuto in un mondo triste come il loro, che ha come loro sentito che l'ingiustizia sociale è una bestemmia, come loro ha lottato per un mondo migliore". Così parlava don Lorenzo Milani, morto il 26 giugno di 55 anni fa, nel 1967, a soli 44 anni. Don Lorenzo era cresciuto in una famiglia che rappresentava la cultura di Firenze al più alto livello e a San Donato fondò una scuola popolare serale per i giovani operai e contadini della sua parrocchia. Il 14 novembre 1954 fu nominato priore di Barbiana, una piccola parrocchia di montagna. Arrivò a Barbiana il 7 dicembre 1954. Dopo pochi giorni cominciò a radunare i giovani della nuova parrocchia in canonica con una scuola popolare simile a quella di San Donato. Il pomeriggio ...

