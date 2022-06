Del Vecchio e il futuro dell’impero, faro su ruolo Milleri (Di lunedì 27 giugno 2022) (Adnkronos) – “Considerata la mia età, ho espressamente voluto che nel contratto sottoscritto con Essilor, sia Francesco Milleri a sostituirmi nel caso io venissi a mancare”. Parlava così il patron di Luxottica, Leonardo Del Vecchio, nel dicembre del 2017 in un’intervista al Corriere della Sera, in un passaggio cruciale della storia del gruppo alle prese, nel giro di pochi anni, con vari ribaltoni al vertice. Nel 2014 aveva lasciato lo storico top manager Andrea Guerra, poi era stata la volta di Enrico Cavatorta, di Adil Mehboob-Khan e, nel dicembre del 2017, Massimo Vian. Con quelle parole Del Vecchio sigillava il passaggio delle consegne e, al contempo, sembrava ‘blindare’ l’assetto di vertice del gruppo: Milleri nuovo capoazienda. E, ora, nel momento in cui l’impero perde il suo fondatore e si apre la partita ... Leggi su italiasera (Di lunedì 27 giugno 2022) (Adnkronos) – “Considerata la mia età, ho espressamente voluto che nel contratto sottoscritto con Essilor, sia Francescoa sostituirmi nel caso io venissi a mancare”. Parlava così il patron di Luxottica, Leonardo Del, nel dicembre del 2017 in un’intervista al Corriere della Sera, in un passaggio cruciale della storia del gruppo alle prese, nel giro di pochi anni, con vari ribaltoni al vertice. Nel 2014 aveva lasciato lo storico top manager Andrea Guerra, poi era stata la volta di Enrico Cavatorta, di Adil Mehboob-Khan e, nel dicembre del 2017, Massimo Vian. Con quelle parole Delsigillava il passaggio delle consegne e, al contempo, sembrava ‘blindare’ l’assetto di vertice del gruppo:nuovo capoazienda. E, ora, nel momento in cui l’impero perde il suo fondatore e si apre la partita ...

