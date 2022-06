Damiano Tommasi, chi è l'ex calciatore eletto sindaco di Verona con il centrosinistra (Di lunedì 27 giugno 2022) Damiano Tommasi nuovo sindaco di Verona . Ai ballottaggi delle comunali 2022 Tommasi, sostenuto dal centrosinistra , è infatti risultato eletto con 50.118 voti e il 53,40% delle preferenze battendo ... Leggi su leggo (Di lunedì 27 giugno 2022)nuovodi. Ai ballottaggi delle comunali 2022, sostenuto dal, è infatti risultatocon 50.118 voti e il 53,40% delle preferenze battendo ...

you_trend : ?? #Ballottaggi: Damiano Tommasi (CSX) è eletto sindaco di #Verona #MaratonaYouTrend - fanpage : Ultim'ora - Damiano #Tommasi è il nuovo sindaco di Verona: l'ex calciatore della Roma e della Nazionale ha vinto al… - gippu1 : Damiano #Tommasi è il SECONDO calciatore della storia della Nazionale Italiana ad essere eletto sindaco dopo Carlo… - Chinasky65 : RT @LottiLuca: Una vittoria del Pd unito, una vittoria del centrosinistra, una vittoria fatta su programmi concreti per amministrare le nos… - PantheonVerona : Orietta Salemi , presente nella sede di Rete! per Damiano Tommasi, è intervenuta per congratularsi con il neo sinda… -