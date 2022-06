Conciliazione vita-lavoro | novità in arrivo su smart working e maternità

Leggi su leggioggi

(Di lunedì 27 giugno 2022)inin ambito. Nel corso della riunione del 22 giugno 2022 numero 84 il Consiglio dei ministri ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo che attua la “direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all’equilibrio tra attività professionale efamiliare per i genitori e i prestatori di assistenza”. Le norme, precisa il comunicato stampa del Ministero del, hanno l’obiettivo di “di promuovere il miglioramento dellatra i tempi dellalavorativa e quelli dedicati allafamiliare per tutti i lavoratori che abbiano compiti di cura in qualità di genitori e/o di prestatori di assistenza, i ...