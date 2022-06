Cesare Cremonini pronto a infiammare lo Stadio Olimpico a Roma (Di lunedì 27 giugno 2022) Anche Cesare Cremonini è tornato in questo 2022 al primo tour post pandemia. Dopo i due anni di stop forzato degli eventi dal vivo, finalmente la musica ha ripreso a suonare in live e tutti gli artisti del panorama musicale italiano ne hanno approfittato per recuperare gli eventi perduti. Tra questi il cantante bolognese è pronto a fare tappa a Roma per un sold out già annunciato allo Stadio Olimpico. Una delle voci pop più talentuose sul panorama musicale italiano, che con il tempo ha saputo dimostrare di essere un artista a 360° gradi. Cesare Cremonini, dopo tanti album di successo alle spalle, negli ultimi mesi ha dato vita anche al suo ultimo lavoro in studio, La ragazza del futuro dal sound pensato già per il ritorno ai live. Photo Credits: ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 27 giugno 2022) Ancheè tornato in questo 2022 al primo tour post pandemia. Dopo i due anni di stop forzato degli eventi dal vivo, finalmente la musica ha ripreso a suonare in live e tutti gli artisti del panorama musicale italiano ne hanno approfittato per recuperare gli eventi perduti. Tra questi il cantante bolognese èa fare tappa aper un sold out già annunciato allo. Una delle voci pop più talentuose sul panorama musicale italiano, che con il tempo ha saputo dimostrare di essere un artista a 360° gradi., dopo tanti album di successo alle spalle, negli ultimi mesi ha dato vita anche al suo ultimo lavoro in studio, La ragazza del futuro dal sound pensato già per il ritorno ai live. Photo Credits: ...

