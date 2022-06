Call Center aggressivi e finti contratti via e-mail | ecco come difendersi

Leggi su computermagazine

(Di lunedì 27 giugno 2022) Ici stanno tormentando giorno dopo giorno, con la paura che possano pure offrirci delle offerte non tanto valide? Nessun timore: abbiamo delle novità di cui parlarvi per proteggervi meglio. Ipossono diventare troppo fastidiosi a volte – Computermagazine.itLe telefonate da parte deidiventano sempre più frequenti e ridondanti, tant’è che si cercano in continuazione delle soluzioni che possano essere adottate nell’immediato contro di loro. Il problema non sta tanto nel fatto che arrivino un sacco di chiamate indesiderate, quanto più che le stesse siano un mezzo per l’attivazione di eventuali servizi non richiesti. E questo lo diciamo perché, ci dispiace dirlo, a molti è successo, ed è probabile che continuerà ad accedere anche in ...