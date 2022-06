Briatore torna sulla polemica della pizza: "A Napoli costa 4 euro? Forse San Gennaro li aiuta a pagare le tasse" (Di lunedì 27 giugno 2022) 'In 50 anni non sono riusciti a creare un brand famoso in tutto il mondo', l'attacco dell'imprenditore a 'Zona Banca' Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 27 giugno 2022) 'In 50 anni non sono riusciti a creare un brand famoso in tutto il mondo', l'attacco dell'imprenditore a 'Zona Banca'

Pubblicità

Tsanlicandro : RT @Le_Paginedi: #zonabianca Strano che Briatore, con gli stipendi che paga, non riesce a trovare personale. Qualcosa non torna. - Le_Paginedi : #zonabianca Strano che Briatore, con gli stipendi che paga, non riesce a trovare personale. Qualcosa non torna. - wordsandmore1 : #23giugno oltre #maturita2022 #pascoli #Briatore #Buondì per #uomoniedonne che amano ? Il 9 e 10 luglio 2022 torna… - redazionerumors : In un'intervista a Radio 24 l'imprenditore torna a parlare della polemica coi pizzaioli napoletani - cervovski : Uno torna a casa e la prima cosa che sente è “Lo sai che ieri Fratoianni è stato asfaltato su Rai 3 da Briatore?”. -