Borsa: Milano prosegue positiva, scivola Mediobanca (Di lunedì 27 giugno 2022) La Borsa di Milano (+0,5%) prosegue positiva, in linea con gli altri listini del Vecchio continente. A Piazza Affari non fa ancora prezzo Saipem, nel primo giorno dell'aumento di capitale e con un ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 27 giugno 2022) Ladi(+0,5%), in linea con gli altri listini del Vecchio continente. A Piazza Affari non fa ancora prezzo Saipem, nel primo giorno dell'aumento di capitale e con un ...

Pubblicità

fisco24_info : Borsa: Milano prosegue positiva, scivola Mediobanca: Saipem non fa ancora prezzo. Spread Btp-Bund a 199 punti - Euro_comunica : Siamo in diretta su #Eurocomunicazione (com) e su #Facebook da #Milano con '#Young #Innovators #Business #Forum'. L… - Euro_comunica : Siamo in diretta su #Eurocomunicazione (com) e su #Facebook da #Milano con '#Young #Innovators #Business #Forum'. L… - ansa_economia : Borsa: Milano apre in rialzo (+0,45%). Il primo indice Ftse Mib a 22.219 punti #ANSA - 24ORERadiocor : Borsa: l'Europa parte bene, a Milano (+0,8%) occhi su Saipem com avvio aumento - Il Sole 24 ORE #ftse #borsa… -