Bologna, lasciano la figlia di 3 anni in auto e fanno un pic-nic al parco: denunciati (Di lunedì 27 giugno 2022) I carabinieri sono intervenuti ieri verso le 13.30. La spiegazione: dormiva e non volevano svegliarla Leggi su lastampa (Di lunedì 27 giugno 2022) I carabinieri sono intervenuti ieri verso le 13.30. La spiegazione: dormiva e non volevano svegliarla

Pubblicità

Corriere : Lasciano la figlia di 3 anni in auto per fare un picnic: denunciati - Black___Adam : Bologna - mvcalcio : RT @LaStampa: Bologna, lasciano la figlia di 3 anni in auto e fanno un pic-nic al parco: denunciati - UnioneSarda : #Bologna - Lasciano la figlia di 3 anni in auto e vanno a fare il pic-nic, nei guai due coniugi - giannelio : Bologna, lasciano la figlia di 3 anni in auto e fanno un pic-nic al parco: denunciati -