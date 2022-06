Berrettini-Garin in tv: data, orario, canale e diretta streaming Wimbledon 2022 (Di lunedì 27 giugno 2022) Matteo Berrettini affronterà il cileno Cristian Garin nel primo turno del torneo di Wimbledon 2022. Esordio sulla carta morbido per il romano contro il sudamericano, tennista molto solido ma dotato di un gioco che poco si adatta all’erba. L’azzurro, inoltre, si presenta ai Championships con una striscia aperta di nove partite vinte consecutivamente dopo il rientro sul circuito avvenuto ad inizio giugno. Non si può dire altrettanto del suo avversario, uscito prematuramente sia ad Halle sia ad Eastbourne nella sua (fino ad ora) opaca stagione sui prati. Anche gli scontri diretti premiano Berrettini, che è in vantaggio per 2-1. Nessuno di questi, tuttavia, si è disputato sul verde. I favori del pronostico, date queste premesse, sono tutti dalla parte di Matteo, il cui obiettivo dichiarato è riuscire a ... Leggi su sportface (Di lunedì 27 giugno 2022) Matteoaffronterà il cileno Cristiannel primo turno del torneo di. Esordio sulla carta morbido per il romano contro il sudamericano, tennista molto solido ma dotato di un gioco che poco si adatta all’erba. L’azzurro, inoltre, si presenta ai Championships con una striscia aperta di nove partite vinte consecutivamente dopo il rientro sul circuito avvenuto ad inizio giugno. Non si può dire altrettanto del suo avversario, uscito prematuramente sia ad Halle sia ad Eastbourne nella sua (fino ad ora) opaca stagione sui prati. Anche gli scontri diretti premiano, che è in vantaggio per 2-1. Nessuno di questi, tuttavia, si è disputato sul verde. I favori del pronostico, date queste premesse, sono tutti dalla parte di Matteo, il cui obiettivo dichiarato è riuscire a ...

