Anche sull'aborto noialtri intelligenti siamo molto stupidi (Di lunedì 27 giugno 2022) Riesco a immaginare solo un'invalidità più insopportabile, una tragedia più abissale, uno stato più atroce dell'essere incinta, ed è: essere incinta senza aver desiderato d'esserlo. È una delle ragioni per cui le sciatte militanti che in questi anni hanno scomodato Gilead per ogni fischio per strada sono imperdonabili: a che serve la potenza della letteratura che evoca donne incinte per imposizione se poi, quando arriva il momento in cui in alcuni degli Stati Uniti non si può più abortire per nessuna ragione, quei personaggi di fantasia non puoi più citarli perché "Il racconto dell'ancella" è consunto dalle similitudini a casaccio? In cima alla pagina di The Cut, la sezione femminile del New York Magazine, c'è l'occhiello «Life after Roe», la vita dopo che la Corte Suprema ha deciso che la sentenza Roe vs. Wade non attiene all'aborto, non essendo l'aborto citato in una Costituzione ...

