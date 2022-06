11 persone sono morte per una fuga di gas tossico nel porto di Aqaba, in Giordania (Di lunedì 27 giugno 2022) Almeno 11 persone sono morte e più di 250 sono in osservazione in ospedale a causa dell’intossicazione provocata da una fuga di cloro gassoso nel porto di Aqaba, in Giordania, sul mar Rosso. La fuga è stata provocata dalla perdita Leggi su ilpost (Di lunedì 27 giugno 2022) Almeno 11e più di 250in osservazione in ospedale a causa dell’intossicazione provocata da unadi cloro gassoso neldi, in, sul mar Rosso. Laè stata provocata dalla perdita

