Volley | Giolito | “Cina ci ha messo in difficoltà all’inizio Bilancio positivo”

(Di domenica 26 giugno 2022) “In questa pool abbiamo ottenuto tre vittorie e 10 punti, penso sia un buon bottino. Un altro obiettivo importante era crescere a livello di gioco collettivo, sono state 4 partite importanti che ci serviranno per le prossime sfide. Ora non dobbiamo guardare troppo la classifica, ma concentrarci sui nostri miglioramenti“. Questo ildi Nicola, coach dell’Italmaschile dopo la vittoria con lache ha chiuso la Week 2 diNations League. “Ad inizio partita laci haun po’ in– ammette il tecnico, alla guida degli azzurri in attesa del ritorno del Ct Fefé De Giorgi (fermato dal Covid) -. Non la conoscevamo molto bene e penso questo ci abbia creato qualche problema, però una volta compreso il loro ...

La battuta continua a rappresentare un problema per gli uomini di(sostituito in panchina di De Giorgi, out per Covid), ma il block - out e muro di Pinali, seguito dal diagonale di ...I video highlights di Italia - Cina , match della pool di Quezon City della Week 2 dellaNations League (VNL) maschile 2022 . Gli azzurri partono con il freno a mano tirato ma fanno ...Nel terzo set l'Italia prova subito a spingere (5-1) e stacca gli avversari (11-6), controllando poi il vantaggio (16-12) fino al conclusivo 25-19 che sigla la vittoria azzurra L'Italia, guidata da co ...