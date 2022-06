Superlega | Ceferin | “Progetto è morto”

(Di domenica 26 giugno 2022) (Adnkronos) – Ildella“è”. Così il presidente Uefa Aleksanderche non teme che un’azione legale possa rilanciare la Super League proposta da una dozzina di club in tutta Europa. “Qualunque sia la decisione del tribunale, non cambia nulla: ilperché nessuno vuole essere coinvolto”, ha detto alla Gazzetta dello Sport il 54enne. Real Madrid, Barcellona e Juventus continuano a perseguire l’idea, ma gli altri nove club, tra cui Manchester United e Liverpool dall’Inghilterra, hanno gettato la spugna, almeno ufficialmente. L'articolo proviene da Italia Sera.

