Sal Da Vinci | la figlia Annachiara Sorrentino si è sposata con un calciatore

(Di domenica 26 giugno 2022)del celebre cantante Sal Da, ha sposato ieri Salvatore Santoro, suo coetaneo – entrambi nati nel 1998 – edella Pistoiese, società che milita in Serie C. La ragazza napoletana è stata accompagnata all’altare dall’emozionatissimo padre: il tenero momento è stato ripreso in un video postato sui social. «Emozioni, sorrisi, lacrime, gioia, amore. Così descriverei il giorno più importante della nostra vita», ha scritto la sposa postando un filmato su Instagram contenente i momenti clou della celebrazione. «Sento nel mio petto il cuore battere forte per un’emozione che forse non ho mai raccontato nelle mie canzoni. Ho sempre desiderato vederti insieme ad un uomo che ti amasse quanto me… (un po’ difficile)», raccontava invece l’artista napoletano appena qualche ...

