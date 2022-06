Pubblicità

angiuoniluigi : RT @leggoit: Roma, scoperta serra di marijuana a La Rustica: sequestrati oltre 6 chili di droga - leggoit : Roma, scoperta serra di marijuana a La Rustica: sequestrati oltre 6 chili di droga - ComeViaggi : Scoperta per la prima volta nell’800, apre finalmente al pubblico la #domus di VIGNA GUIDI all’interno delle #terme… - realPaoloCarta : @PBerizzi @repubblica Ha proprio ragione e non è certo la prima volta che la Rai fa operazioni del genere! Qui si è… - zazoomblog : Roma scoperta una serra ‘professionale’ di marijuana a La Rustica: sequestrati oltre 6 kg di droga - #scoperta… -

Il Giudice del Tribunale diha convalidato l'operato della Polizia Giudiziaria e ha disposto per l'indagato la misura cautelare degli arresti domiciliari.E sul richiamo barocco alla super esposizione in corso a, alle Scuderie del Quirinale. Ma il ... ombelico genovese nei caruggi, ma subito stoppato nei suoi lavori per lainopinata nel ...Roma, ondata di arresti per droga: nove pusher in manette e tre chili di cocaina e hashish sequestrati Cocaina liquida dal Sudamerica «travestita» da sciroppo di agave: tre arresti in aeroporto a ...Il segreto era diventare amico dei suoi clienti, condividerne gli interessi e le vacanze, per poi carpirne fiducia e denaro. Grazie alle sue doti di brillante affabulatore e al passaparola ...