Prof uccisa per 2.600 euro: preso l'assassino - Cronaca - quotidiano.net (Di domenica 26 giugno 2022) Norma Megardi, ex insegnante di inglese, viveva a Sale nell'Alessandrino e aveva 75 anni uccisa dai figlio degli affittuari, probabilmente per questioni economiche legate ai canoni di locazione (una ... Leggi su quotidiano (Di domenica 26 giugno 2022) Norma Megardi, ex insegnante di inglese, viveva a Sale nell'Alessandrino e aveva 75 annidai figlio degli affittuari, probabilmente per questioni economiche legate ai canoni di locazione (una ...

Pubblicità

infoitinterno : Prof uccisa per 2.600 euro: preso l’assassino - Lucia23670081 : Uccisa e bruciata dopo lite con gli affittuari per 2.600 euro, indagati anche i genitori del reo confesso - Pablo00152555 : Prof scomparsa, indagati anche i genitori dell’uomo che ha confessato di averla uccisa - Corriere : Prof scomparsa, indagati anche i genitori dell’uomo che ha confessato di averla uccisa - infoitinterno : 'L'ho uccisa io'. Confessa il killer della prof carbonizzata in auto -