Paltrinieri e i suoi fratelli | cinque uomini d' oro - Sport - quotidiano net

gerrylongo74 : Una giornata pazzesca per il nuoto italiano!Peccato per l'oro sfumato nei 50 rana con la Pilato ma un immenso incre… - tiemaisuccesso : che carino il maestro Gregorio Paltrinieri con i suoi allievi #Budapest2022 - SSportNetwork : #SaturdayFever #Nuoto Splendido #oro per Greg #Paltrinieri sui 1500 sl con #recordeuropeo! Benedetta #Pilato d'… - drvnkonIove : Thomas Ceccon uno di noi che si è commosso guardando il re Gregorio Paltrinieri riprendersi i suoi 1500m sl - Nuotomania : DA -

L'orgoglio è quello di Gregorio, tornato GregOro (in realtà lo è sempre stato, quarto titolo consecutivo dal 2015, tra 800 e 1500sl, sempre uno per volta) dato già per finito (!), ...... "avete capito", d opo aver dominato i 1500 stile libero , sul corpo di Gregorioerano visibili una serie di macchie scure. Dei cerchi, come dei grandi pois, disegnati suimuscoli d'...L’orgoglio è quello di Gregorio Paltrinieri, tornato GregOro (in realtà lo è sempre ... con una condotta di gara spregiudicata in prima corsia e al tempo stesso nelle sue corde. In quattro parole, ha ...Bene, come diceva un grande Presidente della Repubblica, Sandro Pertini, “a brigante brigante e mezzo”. Dovete sapere che Greg, l’emiliano Greg, è un tipo vagamente suscettibile. Magari un filo pure p ...