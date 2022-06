Napoli: c’è un patto per Koulibaly, De Laurentiis e Ramadani sono d’accordo (Di domenica 26 giugno 2022) Calciomercato Napoli le ultime su Kalidou Koulibaly. Il giocatore senegalese è sempre al centro di tante voci di mercato, anche perché è uno dei difensori più forti del mondo. Koulibaly ha fatto capire di voler restare a Napoli, volontà del giocatore che sta diventando sempre più determinante, insieme all’assenza di offerte che soddisfino Aurelio De Laurentiis. Secondo quanto riferisce Sportmediaset, c’è un patto per far restare Koulibaly al Napoli tra Aurelio De Laurentiis e Fali Ramadani, niente di scritto, un accordo tra gentiluomini che può valere più di una firma su un contratto. De Laurentiis-Ramadani: i dettagli del patto per ... Leggi su napolipiu (Di domenica 26 giugno 2022) Calciomercatole ultime su Kalidou. Il giocatore senegalese è sempre al centro di tante voci di mercato, anche perché è uno dei difensori più forti del mondo.ha fatto capire di voler restare a, volontà del giocatore che sta diventando sempre più determinante, insieme all’assenza di offerte che soddisfino Aurelio De. Secondo quanto riferisce Sportmediaset, c’è unper far restarealtra Aurelio Dee Fali, niente di scritto, un accordo tra gentiluomini che può valere più di una firma su un contratto. De: i dettagli delper ...

