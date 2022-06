MotoGP | domenica da dimenticare per Fabio Quartararo | doppia caduta ad Assen e long lap penalty a Silverstone

(Di domenica 26 giugno 2022) Unadaper il leader del Mondiale 2022 di. Il pilota francese della Yamaha aveva grandi ambizioni nel GP d’Olanda, partendo dalla seconda posizione e immediatamente dietro a Francesco Bagnaia (Ducati). Al quinto giro però quello che non ti aspetti: errore in frenata di curva-5,e coinvolgimento suo malgrado dello spagnolo Aleix Espargaró.ha cercato di riprendere con la sua M1 pur danneggiata, dopo essere rientrato ai box, nella speranza dell’arrivo della pioggia. Poche tornate più tardi il nuovo crash e sempre alla curva-5. Una dinamica che dovrebbe essere stata causata da un guasto al sensore del controllo di trazione. Oltre al danno, anche la beffa.in vista del prossimo GP in ...

VERSO IL GP OLANDA 2022 La classificaci introduce all'undicesimo appuntamento della stagione: il Gp Olanda 2022, che si corre sul celebre circuito di Assen. L'università della moto, Una domenica da dimenticare per il leader del Mondiale 2022 di MotoGP, Fabio Quartararo. Il pilota francese della Yamaha aveva grandi ambizioni nel GP d'Olanda, partendo dalla seconda posizione e imme... MotoGP Olanda, trionfa Francesco Bagnaia riscattando gli ultimi due ritiri consecutivi in Germania e Catalogna. Il pilota della Ducati, in testa dall'inizio...