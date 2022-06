MotoGp, Bagnaia 'Felice di vincere dopo gare difficili' (Di domenica 26 giugno 2022) Il pilota della Ducati festeggia il successo sulla pista di Assen ASSEN (OLANDA) - "Sono davvero molto Felice di vincere dopo due gare complicate. In realtà eravamo da sempre competitivi, ma non ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 26 giugno 2022) Il pilota della Ducati festeggia il successo sulla pista di Assen ASSEN (OLANDA) - "Sono davvero moltodiduecomplicate. In realtà eravamo da sempre competitivi, ma non ...

Pubblicità

Eurosport_IT : ORMAI È BOLGIA AZZURRA!!! ???? Ad Assen torna protagonista l'Italia in MotoGP: super Pecco Bagnaia e Marco Bezzecchi… - im_jordanv : ???? | PECCO C'È! IL MONDIALE SI RIAPRE! ?? Francesco Bagnaia ???? si regala la terza vittoria in stagione ad Assen pe… - GiovanniToti : La #Ducati torna a farci sognare! Doppietta italiana sul podio del #MotoGP d’Olanda, con Francesco #Bagnaia primo e… - blogsicilia : #notizie #sicilia MotoGp, doppietta Ducati in Olanda con Bagnaia e Bezzecchi - - Giornaleditalia : #italpresssport MotoGp, Bagnaia 'Felice di vincere dopo gare difficili' -