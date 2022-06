Milano, l’acqua benedetta per far piovere: Delpini tra i fedeli nei campi a secco (Di domenica 26 giugno 2022) L'arcivescovo in pellegrinaggio con tre tappe nelle terre agricole della provincia: "Chiediamo il dono della pioggia per noi e per i nostri campi". Leggi su repubblica (Di domenica 26 giugno 2022) L'arcivescovo in pellegrinaggio con tre tappe nelle terre agricole della provincia: "Chiediamo il dono della pioggia per noi e per i nostri".

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Per l'emergenza siccità il Comune di Milano chiude le fontane. Il sindaco Sala firma un'ordinanza per invitare anch… - fanpage : Resta senz'acqua la Lombardia. La siccità ha fatto sparire fiumi e gran parte di alcuni laghi della regione. Tra le… - SkyTG24 : Siccità in Lombardia, Enel: “L’acqua per l’uso agricolo è finita” - BignamiBignami : RT @EmilioBerettaF1: Milano, l’acqua benedetta per far piovere: Delpini tra i fedeli nei campi a secco - AnsaLombardia : Sala: ordinanza per ridurre consumi d'acqua a Milano. Sia per l'uso domestico sia per irrigare giardini | #ANSA -