Mia ranocchietta d’aprile | se lo volete sarò felice…

Il vicepresidente dell’Inter Javier Zanetti, a margine dell’evento “Campioni sotto le stelle”, svoltosi a Biella, ha parlato, tra le altre cose, del neo acquisto monzese Andrea Ranocchia, ex capitano ...Per me fu molto importante". "Ho grande stima per Ranocchia, gli faccio l'in bocca al lupo per la sua nuova avventura al Monza. Lukaku è un grande colpo Ciao (ride, ndr)".