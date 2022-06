(Di domenica 26 giugno 2022) Ecco ledidivampato nel pomeriggio di ieri in una zona ricca di vegetazione sulla panoramica di. A supportoe squadre a terra, duee un ...

Pubblicità

Gazzetta del Sud - Edizione Messina

, bruciano le colline della zona Nord. Incendio spento dopo 20 ore FOTO - VIDEO... ha convertito le antiche aree di allevamento in settevasche di acqua di mare, a ... la baia di Mazzarò, a Taormina Mare (). Qui il beach club di Villa Sant'Andrea Belmond Hotel, ... Messina, le spettacolari operazioni di spegnimento dell'incendio con i canadair FOTO | VIDEO Ecco le operazioni di spegnimento dell' incendio divampato nel pomeriggio di ieri in una zona ricca di vegetazione sulla panoramica di Messina . A supporto ...L’ex attaccante della Nazionale è stato invitato ad un matrimonio e si trova al Duomo di Reggio Calabria Christian Vieri si trova ancora in Calabria. Dopo essere stato avvistato a Palmi due pomeriggi ...