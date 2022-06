LIVE Motocross, GP Indonesia MXGP 2022 in DIRETTA: Gajser vince gara-1, tra poco il via di gara 2! (Di domenica 26 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 09.45 Buongiorno, ben ritrovati per la DIRETTA di gara 2 che scatterà alle 10.10. 07.55 Grazie per averci seguito, appuntamento alle 10 per gara-2! 07.53 Ecco l’ordine di arrivo: 1 243 Gajser, Tim SLO HON 34:55.151 2 61 Prado, Jorge ESP GAS 35:00.082 3 70 Fernandez, Ruben ESP HON 35:02.823 4 259 Coldenhoff, Glenn NED YAM 35:05.836 5 3 Febvre, Romain FRA KAW 35:10.191 6 43 Evans, Mitchell AUS HON 35:30.088 7 41 Jonass, Pauls LAT HUS 35:41.182 8 101 Guadagnini, Mattia ITA GAS 35:45.878 9 911 Tixier, Jordi FRA KTM 35:49.868 17 0:54.717 10 14 Beaton, Jed AUS KAW 35:51.858 17 0:56.707 11 211 Lapucci, Nicholas ITA FAN 35:53.887 17 12 91 Seewer, Jeremy SUI YAM 36:04.741 17 13 161 Östlund, Alvin SWE YAM 36:06.990 17 14 ... Leggi su oasport (Di domenica 26 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA09.45 Buongiorno, ben ritrovati per ladi2 che scatterà alle 10.10. 07.55 Grazie per averci seguito, appuntamento alle 10 per-2! 07.53 Ecco l’ordine di arrivo: 1 243, Tim SLO HON 34:55.151 2 61 Prado, Jorge ESP GAS 35:00.082 3 70 Fernandez, Ruben ESP HON 35:02.823 4 259 Coldenhoff, Glenn NED YAM 35:05.836 5 3 Febvre, Romain FRA KAW 35:10.191 6 43 Evans, Mitchell AUS HON 35:30.088 7 41 Jonass, Pauls LAT HUS 35:41.182 8 101 Guadagnini, Mattia ITA GAS 35:45.878 9 911 Tixier, Jordi FRA KTM 35:49.868 17 0:54.717 10 14 Beaton, Jed AUS KAW 35:51.858 17 0:56.707 11 211 Lapucci, Nicholas ITA FAN 35:53.887 17 12 91 Seewer, Jeremy SUI YAM 36:04.741 17 13 161 Östlund, Alvin SWE YAM 36:06.990 17 14 ...

