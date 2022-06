Isola 2022 | Guendalina Tavassi e il ritiro del fratello Edoardo | ' Finale ingiusta'

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Il fiume Po è sotto di otto metri e nel Piacentino Enel Green Power Italia è costretta a spegnere temporaneamente l… - TottusinPari : I MARI PIU’ LIMPIDI D’ITALIA SONO IN SARDEGNA: SONO SEI LE VELE BLU DI LEGAMBIANTE NELL’ISOLA… - lifestyleblogit : Isola del Giglio, sub muore durante immersione - - iltirreno : ?? Inutili i soccorsi - L'allarme è partito intorno alle 13,30 dalla Capitaneria di porto di Porto Santo Stefano. - telodogratis : Isola del Giglio, sub muore durante immersione -

Leggi anche >, il gesto di Vaporidis per Edoardo: 'Voglio valorizzare così la nostra amicizia' A contendersi lo scettro saranno sei naufraghi: Luca Daffré, Marialaura De Vitis, Carmen Di ...Una vacanza sull'con tanto divertimento per le coppie che s ritrovate in un noto locale dell'per festeggiare e mangiare insieme. Poi è scattato il tempo della siesta, soprattutto per la ...La finale dell'Isola dei Famosi 2022 è ormai alle porte, ma le polemiche su questa 16esima edizione non sembrano placarsi. Lunedì 27 giugno scopriremo chi sarà il ...Stanno trascorrendo insieme le vacanze nell'isola i due ex Barcellona, con loro anche Fabregas. La Pulce si riposa, ma l'uruguaiano non approva e lo stuzzica su Instagram ...