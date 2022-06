Il Trono di Spade, Maisie Williams sullo spin-off di Jon Snow: "Non vedo l'ora!" (Di domenica 26 giugno 2022) L'attrice de Il Trono di Spade Maisie Williams commenta l'annuncio di una serie tv spin-off dedicata al personaggio di Jon Snow. La star de Il Trono di Spade Maisie Williams non potrebbe essere più entusiasta all'idea di vedere una serie tv spin-off dedicata al personaggio interpretato da Kit Harington, Jon Snow. Dopo la (controversa) conclusione della serie tv Il Trono di Spade, il mondo di fantasia ideato da George R. R. Martin non è mai stato realmente in pericolo di restare solo sui libri, poiché fin da subito hanno iniziato a circolare nuove idee per vari spin-off, alcuni delle quali sono già sulla buona strada per diventare ... Leggi su movieplayer (Di domenica 26 giugno 2022) L'attrice de Ildicommenta l'annuncio di una serie tv-off dedicata al personaggio di Jon. La star de Ildinon potrebbe essere più entusiasta all'idea di vedere una serie tv-off dedicata al personaggio interpretato da Kit Harington, Jon. Dopo la (controversa) conclusione della serie tv Ildi, il mondo di fantasia ideato da George R. R. Martin non è mai stato realmente in pericolo di restare solo sui libri, poiché fin da subito hanno iniziato a circolare nuove idee per vari-off, alcuni delle quali sono già sulla buona strada per diventare ...

