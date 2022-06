I Santi di Domenica 26 Giugno 2022 (Di domenica 26 giugno 2022) San JOSEMARIA ESCRIVá DE BALAGUER Sacerdote, Fondatore dell’Opus Dei Barbastro, Spagna, 9 gennaio 1902 – Roma, 26 Giugno 1975Josemaría Escrivá nacque a Barbastro (Spagna) il 9 gennaio 1902. Fu ordinato sacerdote nel 1925. Nel 1927 iniziò a Madrid un instancabile lavoro sacerdotale dedicato in particolare ai poveri e ai malati nelle borgate e negli ospedali. Il 2 ottobredel 1928 ricevette una speciale illuminazione divina e fondò l’Opus Dei, un’istituzione della Chiesa che promuove fra cristiani di tutte le condizioni sociali una vita coerente con la fede in mezzo al mondo attraverso la Santificazione delle op…www.Santiebeati.it/dettaglio/59650 San SOADBAR Vescovo irlandese www.Santiebeati.it/dettaglio/98056 San RODOLFO Vescovo Gubbio (Perugia), 1034 – 26 Giugno 1064Rodolfo appare fra i ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 26 giugno 2022) San JOSEMARIA ESCRIVá DE BALAGUER Sacerdote, Fondatore dell’Opus Dei Barbastro, Spagna, 9 gennaio 1902 – Roma, 261975Josemaría Escrivá nacque a Barbastro (Spagna) il 9 gennaio 1902. Fu ordinato sacerdote nel 1925. Nel 1927 iniziò a Madrid un instancabile lavoro sacerdotale dedicato in particolare ai poveri e ai malati nelle borgate e negli ospedali. Il 2 ottobredel 1928 ricevette una speciale illuminazione divina e fondò l’Opus Dei, un’istituzione della Chiesa che promuove fra cristiani di tutte le condizioni sociali una vita coerente con la fede in mezzo al mondo attraverso laficazione delle op…www.ebeati.it/dettaglio/59650 San SOADBAR Vescovo irlandese www.ebeati.it/dettaglio/98056 San RODOLFO Vescovo Gubbio (Perugia), 1034 – 261064Rodolfo appare fra i ...

