Ghana | il professore insegna come usare il computer senza un computer | “Lo faccio per i miei studenti”

Leggi su luce.lanazione

(Di domenica 26 giugno 2022) Una vecchia lavagna diventa un. Succede indove Richard Appia Akoto è unnte di informatica della Betenase M/A Junior High School di Sekyedomase, paese a circa due ore di macchina da Kumasi, la seconda città del. Il docente, gessetti colorati alla mano, ha riempito la lavagna di appunti per spiegare alla sua classesi usa Microsoft Word. Un gruppo diafricani in aulaArmato di pazienza e inventiva, il prof ha ricreato l’ambiente digitale disegnando i comandi dele riproducendo una schermata di Windows per illustrare ai suoidi 14 e 15 annifunziona e consentire loro di superare un esame obbligatorio per accedere alle scuole superiori. ...