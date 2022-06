G7 | Johnson e Trudeau ‘sfottono’ Putin

(Di domenica 26 giugno 2022) (Adnkronos) – Battute sull’abbigliamento, sulle foto e sul machismo di Vladimiral tavolo del G7. Non è mancato qualche momento di leggerezza al tavolo dei sette grandi riuniti a Schloss Elmau per discutere della guerra e di temi globali. “Teniamo la giacca? La togliamo?” ha chiesto il premier britannico Borisal momento di sedersi con i colleghi riuniti fino a martedì per il vertice sotto presidenza tedesca. Aha risposto il premier canadese, Justin, suggerendo di attendere la foto di famiglia – poi scattata dai leader in giacca, ma senza cravatta – per assumere un tono più informale. “Dobbiamo far vedere che siamo più forti di”, ha rilanciato allora il premier britannico. “E allora avremo diritto ad una dimostrazione di equitazione a torso nudo”, ha replicato ...

Il primo ministro canadese, Justin, ha suggerito di aspettare la foto ufficiale prima di spogliarsi, maha insistito: "Dobbiamo dimostrare di essere più duri di Putin", e la battuta ...La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen , senza imbarcarsi nella questione dell'abbigliamento, ha provato a spezzare il clima goliardico tra, riportando il ... G7 Germania, "a torso nudo per..." Show di Johnson e Trudeau: come umiliano Putin. L'indiscrezione dal tavolo dei Grandi "We have to show we're tougher than Putin," Johnson joked. Canadian Prime Minister Justin Trudeau joked back: "Bare-chested horseback ride," referencing a photo of the Russian leader from years ago.A Johnson ha risposto il premier canadese, Justin Trudeau, suggerendo di attendere la foto di famiglia – poi scattata dai leader in giacca, ma senza cravatta – per assumere un tono più informale.