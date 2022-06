G7 in Baviera, Scholz accoglie gli ospiti al castello di Elmau (Di domenica 26 giugno 2022) Il cancelliere tedesco Olaf Scholz e sua moglie Britta Ernst accolgono al castello di Elmau in Baviera i leader dei paesi più industrializzati del mondo, dal premier britannico Boris Johnson al ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 26 giugno 2022) Il cancelliere tedesco Olafe sua moglie Britta Ernst accolgono aldiini leader dei paesi più industrializzati del mondo, dal premier britannico Boris Johnson al ...

Pubblicità

Clarembaldo : RT @ultimenotizie: Il #G7 e la #Nato devono rimanere uniti contro l'aggressione russa dell'#Ucraina, nonostante quanto previsto e auspicato… - Ganbol74 : RT @dariodangelo91: Mario #Draghi è atterrato a Monaco di Baviera. Adesso direzione #Elmau, per il #G7 in #Germania. Previsto per le 12:00… - ultimenotizie : Il #G7 e la #Nato devono rimanere uniti contro l'aggressione russa dell'#Ucraina, nonostante quanto previsto e ausp… - BimbiMeb : RT @dariodangelo91: Mario #Draghi è atterrato a Monaco di Baviera. Adesso direzione #Elmau, per il #G7 in #Germania. Previsto per le 12:00… - rasisneu : Baviera, Schloss Elmau: GB Boris Johnson, US Joe Biden, GER Olaf Scholz, JP Fumio Kishida, EU Ursula von der Leyen,… -