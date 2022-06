Filippo Zana tricolore: ad Alberobello bruciati Rota e Battistella. Donne: Balsamo (Di domenica 26 giugno 2022) Filippo Zana ha vinto il campionato italiano, 237 km con partenza da Marina di Ginosa e conclusione ad Alberobello, succedendo così a Sonny Colbrelli nell'albo d'oro della competizione. Il tricolore ... Leggi su gazzetta (Di domenica 26 giugno 2022)ha vinto il campionato italiano, 237 km con partenza da Marina di Ginosa e conclusione ad, succedendo così a Sonny Colbrelli nell'albo d'oro della competizione. Il...

Pubblicità

Eurosport_IT : FILIPPO ZANA È IL NUOVO CAMPIONE ITALIANO! ??????????? Il 23enne della Bardiani CSF Faizanè fa sua la prova in linea d… - TgrRaiVeneto : #Ciclismo Alberobello (Bari): #FilippoZana è #campione d'#Italia su #strada #ioseguotgr @TgrRai - team_corratec : Complimenti a Filippo Zana, nuovo Campione Italiano Congratulations to Filippo Zana, the new Italian Champion #NeverGiveUp #Teamcorratec - breakingnewsit : Tendenze Twitter: Filippo Zana, pecco e bez, Auguri Capitano, Handa, Sophie e minghao - CosaInTendenza : Alle 17:31 Filippo Zana con 199 tweet è entrato nelle tendenze Italia alla posizione 20 Tweet tra i più popolari p… -