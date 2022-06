Elezioni comunali, cominciato lo spoglio (senza exit poll) (Di domenica 26 giugno 2022) Articolo aggiornato alle ore 23,20 AGI - Seggi aperti dalle 7 di questa mattina per i ballottaggi per la scelta del sindaco in 65 comuni, con le sfide più importanti a Verona, Parma e Catanzaro. Sono due milioni e 288mila i cittadini chiamati alle urne a quattordici giorni dalle Elezioni comunali del 12 giugno. Si è votato fino alle 23, lo scrutinio è cominciato immediatamente dopo la chiusura delle urne e i risultati dovrebbero arrivare nella notte. L'affluenza alle 12 nei 59 comuni che votano per i ballottaggi è al 15,43 per cento. Al primo turno si registrava un'affluenza del 17,5%. Alle 19 è stato del 29,44%. I comuni capoluogo sono 13, di cui solo Catanzaro è capoluogo di regione. Gli altri sono: Alessandria, Cuneo, Como, Monza, Verona, Gorizia, Parma, Piacenza, Lucca, Frosinone, Viterbo e Barletta. Dopo settimane ... Leggi su agi (Di domenica 26 giugno 2022) Articolo aggiornato alle ore 23,20 AGI - Seggi aperti dalle 7 di questa mattina per i ballottaggi per la scelta del sindaco in 65 comuni, con le sfide più importanti a Verona, Parma e Catanzaro. Sono due milioni e 288mila i cittadini chiamati alle urne a quattordici giorni dalledel 12 giugno. Si è votato fino alle 23, lo scrutinio èimmediatamente dopo la chiusura delle urne e i risultati dovrebbero arrivare nella notte. L'affluenza alle 12 nei 59 comuni che votano per i ballottaggi è al 15,43 per cento. Al primo turno si registrava un'affluenza del 17,5%. Alle 19 è stato del 29,44%. I comuni capoluogo sono 13, di cui solo Catanzaro è capoluogo di regione. Gli altri sono: Alessandria, Cuneo, Como, Monza, Verona, Gorizia, Parma, Piacenza, Lucca, Frosinone, Viterbo e Barletta. Dopo settimane ...

Pubblicità

SkyTG24 : #26giugno #Ballottaggi: chiusi i seggi. Segui in diretta tutti i risultati ?? - SkyTG24 : Elezioni Comunali Verona, il vescovo Zenti: “Non votate chi sostiene l’ideologia gender” - Open_gol : Verona, la sfida più attesa, è anche quella più partecipata #ballottaggi #26giugno - rep_torino : Elezioni comunali in Piemonte, crolla l'affluenza nei due capoluoghi al voto [aggiornamento delle 23:24] - cla__ro : Elezioni comunali 2022, già completato lo spoglio di alcuni comuni in Sicilia: si andrà ai #ballottaggi tra due set… -