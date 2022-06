Cos' è restato di quegli anni ' 80?

(Di domenica 26 giugno 2022) Il successo della quarta stagione di Stranger Things ha aumentato l'hype sugli«dei Roy Roger's come jeans», come canta Max Pezzali. E le nuove generazioni sono a caccia di capi e accessori di quell'epoca, veri e propria memorabilia di stile. Scavate nei guardaroba allora, perché oggi chi trova un pezzo Eighties originale, trova un tesoro

Pubblicità

Wired Italia

Pasolini è sempreun uomo di sinistra: su questo non c'è dubbio. Espulso dal Pci nel '49, ... si pensi a che'è oggi un certo "politicamente corretto" caldeggiato dalle élite ma spesso molto ...'èa te di questo viaggio con i ragazzi, ma anche attraverso i manga e le serie tv che più amano Tanta vitalità e tanti colori. Mi è rimasta l'immagine di ragazzi che hanno appunto molta ... Stranger Things, cosa capiamo dal teaser della seconda parte della quarta stagione Torre del greco: in base all'esame autoptico è stato riscontrato che il bambino di due anni , in realtà non è morto per annegamento.Chiavari. Che il carburante sia quasi un bene di lusso, di questi tempi, è cosa nota. Tanto che si è alzato il livello di guardia sul furti di benzina e gasolio. Non a caso, questa notte, i carabinier ...