CM com – Milan | nuovi contatti in settimana per De Ketelaere | primo no alla Premier | ora si studia la via migliore | Primapagina

CM.com – Milan, nuovi contatti in settimana per De Ketelaere: primo no alla Premier, ora si studia la via migliore

Ci poteva essere una certa qual preoccupazione, in casa Milan, in relazione al tentativo del Leeds United per Charles De Ketelaere, il giovane centrocampista offensivo individuato da Maldini e Massara per rinforzare la trequarti rossonera. Ci poteva essere, dicevamo, un po' di timore, ma il giocatore ha risposto freddamente alle avances degli Whites, preferendo uno scenario di primo piano in Italia ad uno di secondo piano in Inghilterra. La pista Milan, quindi, era e rimane percorribile fin dalle prime manifestazioni di gradimento, risalenti alla fine dell'anno 2021. Attualmente il giocatore si trova in vacanza e vi rimarrà fino alla fine della prossima ...

