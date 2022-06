Attacco terroristico a Oslo, due morti in un locale gay (Di domenica 26 giugno 2022) Morte e terrore nel centro di Oslo, dove un uomo ha sparato a raffica sulla folla fuori da un locale gay e ucciso due persone alla vigilia del Gay Pride, nel cuore dell'Europa piu' prospera e ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 26 giugno 2022) Morte e terrore nel centro di, dove un uomo ha sparato a raffica sulla folla fuori da ungay e ucciso due persone alla vigilia del Gay Pride, nel cuore dell'Europa piu' prospera e ...

