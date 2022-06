Atletica oggi | Campionati Italiani 2022 | orari 26 giugno | programma | tv | streaming | chi gareggia

(Di domenica 26 giugno 2022)domenica 26va in scena la terza e ultima giornata deidileggera. Proseguono le gare allo Stadio Guidobaldi di Rieti, con tanti big azzurri chiamati a recitare il ruolo di protagonisti assoluti. Riflettori puntati in particolari modo sul salto in alto maschile, dove vedremo all’opera Gianmarco Tamberi: il Campione Olimpico vuole regalare grande spettacolo. Roberta Bruni proverà a migliorare il record italiano nel salto con l’asta, nel salto in alto da non perdere Elena Vallortigara, da seguire i 200 metri con Dalia Kaddari e i 400 metri con Alessandro Sibilio, Davide Re, Vladimir Aceti. Imperdibili anche il salto in lungo con Larissa Iapichino, gli 800 metri con Catalin Tecuceanu, il getto del peso con Nick Ponzio. Di seguito il calendario ...

Elisa_Dossi : Cercare il ritmo della gara dopo l'infortunio. La ripartenza di Marcell Jacobs @crazylongjumper, campione italiano… - Soniotta : Scopro oggi che Franco Bragagna è stato sostituito nelle telecronache rai dell'atletica. Mi si spezza il CUORE. #RaiSport #Rieti2022 - Ernesto76896081 : RT @dansinibaldi: Iniziato oggi con la suggestiva marcia sotto le mura medievali il grande appuntamento dei Campionati Assoluti 2022 di atl… - BroginiAlessio : Oggi #Tsitsipas ha ottenuto non uno ma ben due break grazie ad un nastro fortunosisssimo. Giovani virgulti, prende… - Maestro_Oldman : È inutile analizzare oggi un calendario senza contestualizzare quando si gioca. Il finale dell’Inter è tosto ma son… -

Mal'importante era ritrovare l'assetto, non sono ancora capace di gestirne uno completo perché in allenamento ho dovuto fare tutto a basso ritmo. Però ho riprovato belle sensazioni, e a ...Marcell Jacobs torna in gara e vince correndo in 10,12 la seconda batteria dei 100 metri campionati italiani Assoluti a Rieti, qualificandosi per la finale. L'olimpionico di Tokyo, apparso un pò '...La statunitense Sydney McLaughlin ha stabilito il nuovo record del mondo di 400 ostacoli donne vincendo in 51"41 la gara dei Trials Usa, i campionati nazionali che quest'anno valgono come selezione ...Allo Stadio Guidobaldi di Rieti è andata in scena la prima giornata dei Campionati Italiani Assoluti 2022 di atletica leggera. Prestazioni interessanti e tanti big impegnati nella cittadina laziale, q ...