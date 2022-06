(Di domenica 26 giugno 2022)Ilha colpito pure. Il conduttore, ieri, avrebbe dovuto presenziare alla registrazione del Premio Agnes (il 5 luglio in tv) – condotto da Mara Venier e Alberto Matano – ma non è potuto salire sul palco per ritirare il premio “accontentandosi” dell‘applauso della piazza. E’ opportuno precisare chesta bene. Dopo la massima cautela durante il periodo sanremese, il coronavirus ha colpitoproprio quando, reduce da una stagione televisiva intensa, era chiamato a godersi un po’ di pausa. La sua ultima apparizione catodica risale allo scorso lunedì quando con un “colpo di teatro” ha annunciato al TG1 l’ingaggio di Chiara Ferragni per il Festival di Sanremo 2023.

Pubblicità

mixloueh : Comunque parlare di #Sanremo2023 a giugno io sono scioccata ma in modo positivo Amadeus vuole il 100% di share -

DavideMaggio.it

... i due gemelli violinisti italiani, rimbalzati alla cronaca mandando un messaggio, di ... Adva il Premio per la Televisione per il grande successo della 72 a edizione del Festival di ...... dove in Senato il Governo porta a casa un risultato ampiamente, tanto rumore per nulla. ... CULTURAannuncia che Chiara Ferragni sarà la co - conduttrice del prossimo Festival di ... Amadeus positivo al Covid, saltata l’ospitata al Premio Agnes Il Covid ha colpito pure Amadeus. Il conduttore, ieri, avrebbe dovuto presenziare alla registrazione del Premio Agnes (il 5 luglio in tv) – condotto da Mara Venier e Alberto Matano – ma non è potuto ...Fedez "batte" Amadeus sul tempo e spoilera sui social l'annuncio: Chiara Ferragni sarà la prima co-conduttrice del prossimo Festival di Sanremo! I dettagli!