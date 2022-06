Altro incidente mortale sulla Via Domiziana a Pozzuoli (Di domenica 26 giugno 2022) Un Altro grave incidente stradale è avvenuto ieri sulla Via Domiziana tra un’auto e due scooter. La donna alla guida dell’auto è rimasta illesa nell’impatto, mentre dei 3 ragazzi trasportati la Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, uno è deceduto poco dopo l’arrivo in ospedale. La vittima è un ragazzo di 27 anni di Monte Il Blog di Giò. Leggi su ilblogdigio (Di domenica 26 giugno 2022) Ungravestradale è avvenuto ieriViatra un’auto e due scooter. La donna alla guida dell’auto è rimasta illesa nell’impatto, mentre dei 3 ragazzi trasportati la Santa Maria delle Grazie di, uno è deceduto poco dopo l’arrivo in ospedale. La vittima è un ragazzo di 27 anni di Monte Il Blog di Giò.

Pubblicità

Patry_P_ : Stavo pensando che se dovessi morire in boh un incidente o qualcos'altro ed intervistassero chi mi conosce, non è c… - lovin_falling : @SelenePaduano13 @mrcll0s1 @Corriere Tutto bello. Però spero vivamente che tu non abbia una macchina. Se la guidi p… - BrianzaSociale : #Tragedia in #Valsassina: #incidente fatale, muore 54enne - Prima #Lecco - gabibbiano : Ok rischiato altro incidente in 5 minuti, l’autista è @AnfetaMilan che mi vuole sopprimere - blanchewitch17 : @Roby86341796 @___LUKASPC___ Roby volevano l'aborto fino alla 24 settimana e parlavano di arrivare al primo anno di… -