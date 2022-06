A Kiev si festeggia il Pride in un locale: niente corteo lungo le strade, 60 persone si ritrovano in una discoteca – Video (Di domenica 26 giugno 2022) Quest’anno in Ucraina, a causa dell’invasione russa, non sarà possibile celebrare il Pride tra le strade e le piazze delle città. Ma nonostante ciò un gruppo di 60 persone si sono incontrate in una piccola discoteca di Kiev per festeggiare. “È il nostro evento, veniamo qua per mostrare al mondo che c’è libertà. L’Ucraina è un Paese libero con una mentalità aperta”, ha detto un ragazzo fuori dal locale. Mentre un’altra ragazza ha commentato: “Molte persone appartenenti alla comunità Lgbtq+ sono al fronte, stanno difendendo il nostro Paese, stanno combattendo contro l’aggressione russa, non dobbiamo dimenticarlo”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 26 giugno 2022) Quest’anno in Ucraina, a causa dell’invasione russa, non sarà possibile celebrare iltra lee le piazze delle città. Ma nonostante ciò un gruppo di 60si sono incontrate in una piccoladiperre. “È il nostro evento, veniamo qua per mostrare al mondo che c’è libertà. L’Ucraina è un Paese libero con una mentalità aperta”, ha detto un ragazzo fuori dal. Mentre un’altra ragazza ha commentato: “Molteappartenenti alla comunità Lgbtq+ sono al fronte, stanno difendendo il nostro Paese, stanno combattendo contro l’aggressione russa, non dobbiamo dimenticarlo”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Pubblicità

ilfattovideo : A Kiev si festeggia il Pride in un locale: niente corteo lungo le strade, 60 persone si ritrovano in una discoteca… - zazoomblog : Ucraina in un club di Kiev si festeggia il Pride - #Ucraina #festeggia #Pride - danilotaino : RT @FiammaTinelli: A Tavira, Portogallo, 4225 km da Kiev, si festeggia l’estate con l’Ucraina nel cuore. Il governo ha messo a disposizione… - FiammaTinelli : A Tavira, Portogallo, 4225 km da Kiev, si festeggia l’estate con l’Ucraina nel cuore. Il governo ha messo a disposi… -