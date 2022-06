Weekend da vivere a Roma: si torna in piazza con i concerti di TIM Summer Hits. Il programma completo (Di sabato 25 giugno 2022) Roma. Una parata sensazione, con i grandi e i grandissimi nomi della musica contemporanea sotto i riflettori della Capitale: il primo fine settimana dell’estate promette davvero grandi emozioni, tutta da vivere, con la musica che torna in piazza, finalmente, senza inibizioni. Ricordiamo, inoltre, che i concerti sono completamente gratuiti. Inoltre, a partire dal 30 giugno, saranno trasmessi su Rai2 e RaiPlay. Al via il Weekend musicale firmato “TIM Summer Hits“ Proprio oggi, giovedì 23 giugno, pre il via una tre giorni (tre sere in realtà) di musica firmata “TIM Summer Hits“, presentate da Andrea Delogu e Stefano De Martino. Sono oltre quaranta gli artisti coinvolti: scopriamoli insieme. Leggi anche: Caldo afoso e ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 25 giugno 2022). Una parata sensazione, con i grandi e i grandissimi nomi della musica contemporanea sotto i riflettori della Capitale: il primo fine settimana dell’estate promette davvero grandi emozioni, tutta da, con la musica chein, finalmente, senza inibizioni. Ricordiamo, inoltre, che isono completamente gratuiti. Inoltre, a partire dal 30 giugno, saranno trasmessi su Rai2 e RaiPlay. Al via ilmusicale firmato “TIM“ Proprio oggi, giovedì 23 giugno, pre il via una tre giorni (tre sere in realtà) di musica firmata “TIM“, presentate da Andrea Delogu e Stefano De Martino. Sono oltre quaranta gli artisti coinvolti: scopriamoli insieme. Leggi anche: Caldo afoso e ...

